Конгресс США намерен ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

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Вашингтон, 11 октября. В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против России из-за военной поддержки Москвы организации «Хезболла» в Сирии, заявил американский сенатор, член Демократической партии Брендан Бойл.

Инициативу Бойла о введении новых антироссийский санкций уже поддержали в комитете по международным делам палаты представителей США. Демократ намерен воздействовать новыми ограничениями на Россию, чтобы прекратить «военное взаимодействие» России и «Хезболлы». Конкретные санкции против России в документе не обозначены.

«Обеспечивая организацию «Хезболла» современным вооружением и поддержкой с воздуха, Россия повышает ее авторитет и мощь, с помощью которой эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам, таким как Израиль, и невинным гражданам во всем регионе», — цитирует документ RT.

Ранее представитель «Хезболлы» Хашем Сафи-эд-Дин отметил, что победа армии Сирии и ее союзников над террористами изменит облик Ближнего Востока.