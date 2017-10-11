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Конгресс США намерен ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»
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    Конгресс США намерен ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

    9:41  11 Октября 2017
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    Конгресс США намерен ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

    Вашингтон, 11 октября. В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против России из-за военной поддержки Москвы организации «Хезболла» в Сирии, заявил американский сенатор, член Демократической партии Брендан Бойл.

    Инициативу Бойла о введении новых антироссийский санкций уже поддержали в комитете по международным делам палаты представителей США. Демократ намерен воздействовать новыми ограничениями на Россию, чтобы прекратить «военное взаимодействие» России и «Хезболлы». Конкретные санкции против России в документе не обозначены.

    «Обеспечивая организацию «Хезболла» современным вооружением и поддержкой с воздуха, Россия повышает ее авторитет и мощь, с помощью которой эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам, таким как Израиль, и невинным гражданам во всем регионе», — цитирует документ RT.

    Конгресс США намерен ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

    Ранее представитель «Хезболлы» Хашем Сафи-эд-Дин отметил, что победа армии Сирии и ее союзников над террористами изменит облик Ближнего Востока.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #сша #сирия #хезболла #конгресс
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