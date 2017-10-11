Путин в Сочи посетил тренировку сборной России по пляжному волейболу

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Калуга, 11 октября. В Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин посетил тренировку сборной России по пляжному волейболу, в состав которой входят члены волейбольного клуба «Обнинск» и воспитанники обнинской СДЮСШОР по волейболу Александра Савина.

Как сообщает электронная газета «Весть», встреча проходила в Центре пляжных видов спорта.

Российский лидер пообщался со спортсменами, в том числе с Надеждой Макрогузовой и Светланой Холоминой, а также со старшим тренером ВК «Обнинск» Георгием Ряжновым. В разговоре глава государства пожелал им удачи и успехов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Сочи.