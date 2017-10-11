Пусть топят дровами: соцсети высмеяли требования Литвы о компенсациях с «Газпрома»

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Москва, 11 октября. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на заявления президента Литвы Дали Грибаускайте, которая в ходе встречи с еврокомиссаром по конкуренции Маргарет Вестагер призвала Еврокомиссию добиться от российского «Газпрома» «компенсаций» для стран Евросоюза, которые якобы пострадали от российской монополии. В соцсетях не сомневаются в том, что требования Грибаускайте не обоснованы.

«А как же американский сжиженный газ? Не нравится российский покупайте у США, — возмущаются пользователи в Facebook. — Кто вам мешает? Найдите поставщика, который протянет в Европу газ из США, Катара или ещё какого другого места».

«Если страдают от монополии так пусть топят дровами», — резюмируют другие.

Многие уверены, что Литва - да и вся Прибалтика - просто привыкла жить на чужие деньги, поскольку вскоре может начать испытывать серьезные экономические трудности, в решении которых Евросоюз не станет или не сможет помогать.

«Большинство программ, финансировавших Прибалтику со стороны Евросоюза, заканчивается к 2021 году, российский транзит ушёл в российские же порты, — напоминают пользователи соцсетей. — Денег скоро не будет у Прибалтики от слова совсем».

«Все хотят от России денег на халяву», — возмущаются пользователи соцсетей.

Напомним, в конце 2016 года Стокгольмский арбитражный суд отказал в удовлетворении требований Литвы о компенсации в 1,4 млрд евро за «переплаты» за российский газ в 2004–2012 года — судьи пришли к выводу, что понятие «справедливая цена» является слишком абстрактным. Отметим, что в 2017 году расходы литовского бюджета в целом составили 10,58 млрд евро — таким образом, запрошенная у «Газпрома» сумма с лихвой перекрыла бы все недостачи дефицитного литовского бюджета.