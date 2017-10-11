СК России заочно арестовал четырех граждан Украины за нападения на консульство РФ
Москва, 11 октября. Четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы. Об этом заявила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По словам представителя ведомства, следователи установили причастность к нападению в 2014 году на посольство России в столице Украины граждан этой страны — Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в намеренной порче имущества российской дипломатической миссии.
Один из указанных граждан также участвовал в осквернении флага России, передает РИА Новости.
Петренко также добавила, что к нападению в марте минувшего года на генеральное консульство России во Львове и надругательству над государственным флагом России причастен депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.
«На основании собранных следствием фактов и доказательств, в том числе видео, полученных из открытых источников, и итогов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления», — добавила Петренко.