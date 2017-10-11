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Москва, 11 октября. Четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы. Об этом заявила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, следователи установили причастность к нападению в 2014 году на посольство России в столице Украины граждан этой страны — Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в намеренной порче имущества российской дипломатической миссии.

Один из указанных граждан также участвовал в осквернении флага России, передает РИА Новости.

Петренко также добавила, что к нападению в марте минувшего года на генеральное консульство России во Львове и надругательству над государственным флагом России причастен депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.