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Происшествия
СК России заочно арестовал четырех граждан Украины за нападения на консульство РФ
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    СК России заочно арестовал четырех граждан Украины за нападения на консульство РФ

    9:06  11 Октября 2017  /обновлено: 9:37  11 Октября 2017
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    СК России заочно арестовал четырех граждан Украины за нападения на консульство РФ

    Москва, 11 октября. Четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы. Об этом заявила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    По словам представителя ведомства, следователи установили причастность к нападению в 2014 году на посольство России в столице Украины граждан этой страны — Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в намеренной порче имущества российской дипломатической миссии. 

    Один из указанных граждан также участвовал в осквернении флага России, передает РИА Новости

    СК России заочно арестовал четырех граждан Украины за нападения на консульство РФ 

    Петренко также добавила, что к нападению в марте минувшего года на генеральное консульство России во Львове и надругательству над государственным флагом России причастен депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.

    «На основании собранных следствием фактов и доказательств, в том числе видео, полученных из открытых источников, и итогов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления», — добавила Петренко. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #ск рф #парасюк
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