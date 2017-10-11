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Шоу в большой политике: начнет ли Трамп третью мировую войну
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    Шоу в большой политике: начнет ли Трамп третью мировую войну

    10:29  11 Октября 2017
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    Шоу в большой политике: начнет ли Трамп третью мировую войну

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить США «на путь к третьей мировой войне». Заявление Трампа приводится на официальном сайте Белого дома. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «На правильном пути»

    «Поверьте, сейчас мы на правильном пути», — заявил американский лидер.

    Шоу в большой политике: начнет ли Трамп третью мировую войну

    По словам Дональда Трампа, на «неверном пути» Соединенные Штаты находились при предыдущих администрациях. Он отметил, что последние 25 лет США были «на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел».

    Внешнеполитическое заявление

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что жесткие внешнеполитические заявления Трампа, которые тот делает, в том числе через свой Twitter, — это продолжение «ястребиной» внешней политики, которая с какого-то момента стала характерной для Республиканской партии, о чем республиканец Кокнер не может не знать. Риторика республиканской «иконы» — президента Рейгана об «Империи зла» мало чем отличается от нынешних слов Трампа про «безумных диктаторов» или «страны-изгоев».

    «Другой вопрос, что, перейди конфликт США с СССР в «горячую» фазу, это действительно было бы началом третьей мировой войны. А вот Иран и, тем более, Северная Корея — государства гораздо меньшего масштаба. Кокнер говорит, что Трамп по-прежнему ведет себя не как президент, а как участник популярного телешоу. Действительно, такое впечатление может сложиться. Но, во-первых, Трамп во многом и победил в президентской гонке из-за своей «шоуменскости». А во-вторых, сама американская политика последних десятилетий предполагает все больше элементов шоу. Трамп здесь ничего своего особенно и не придумывает (помимо активного присутствия в Twitter), просто идет проложенной его предшественниками тропой», — рассказал Станислав Бышок.

    Шоу в большой политике: начнет ли Трамп третью мировую войну

    По словам эксперта, многие справедливо критикуют низкий уровень внешнеполитической экспертизы в США. Но при этом забывают, что Соединенные Штаты — одни из немногих, если не единственная страна, которая может себе позволить делать огромные внешнеполитические ошибки, включая решения по военным интервенциям.

    «Ведь США могут вторгнуться в Ирак или даже Северную Корею, пусть и по надуманным или не соответствующим действительности предлогам, а вот эти страны ответить Америке тем же не могут. А как писал Ницше: если у вас есть молот, то к чему философия?» — заключил эксперт.

    Автор: Илья Муромский
    #сша #трамп #белый дом
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