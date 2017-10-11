Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали
Весь мир
Виновато командование: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Виновато командование: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать

    9:23  11 Октября 2017
    270

    Столкновения эсминца ВМС США с танкером можно было избежать

    Вашингтон, 11 октября. Представители Седьмого флота ВМС США заявили, что командование эсминца «Джон Маккейн» могло предотвратить столкновение корабля с танкером у берегов Сингапура, которое произошло в августе.

    В пресс-службе считают, что командир эсминца неправильно оценил ситуацию, сообщают «Известия». Кроме того, помощник командира, вероятнее всего, плохо руководил тренировочной программой на корабле. Оба военнослужащих были отстранены от должностей в связи с утратой доверия. Расследование инцидента продолжается.

    Столкновения эсминца ВМС США с танкером можно было избежать

    Напомним, что 21 августа американский эсминец столкнулся с торговым судном, в результате чего десять моряков пропали без вести, еще пять получили ранения.

    Автор: Анна Иванова
    #сша #джон маккейн #столкновение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23299

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6068

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53370

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93090

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108499
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        430
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        14854
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1787
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        1057