Виновато командование: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать

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Вашингтон, 11 октября. Представители Седьмого флота ВМС США заявили, что командование эсминца «Джон Маккейн» могло предотвратить столкновение корабля с танкером у берегов Сингапура, которое произошло в августе.

В пресс-службе считают, что командир эсминца неправильно оценил ситуацию, сообщают «Известия». Кроме того, помощник командира, вероятнее всего, плохо руководил тренировочной программой на корабле. Оба военнослужащих были отстранены от должностей в связи с утратой доверия. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 21 августа американский эсминец столкнулся с торговым судном, в результате чего десять моряков пропали без вести, еще пять получили ранения.