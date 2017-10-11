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Происшествия
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Общество
Жителей частных домов проверят на соблюдение правил благоустройства в Великом Новгороде
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    Жителей частных домов проверят на соблюдение правил благоустройства в Великом Новгороде

    8:48  11 Октября 2017
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    Жителей частных домов проверят на соблюдение правил благоустройства в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 11 октября. 9 октября на заседании в мэрии Великого Новгорода обсуждались проблемы частного сектора.

    Начальник контрольно-административного управления Юлия Ездакова сообщила, что несмотря на существующие штрафы за халатное отношение к обязанностям по содержанию собственности, на сегодняшний день на территории областного центра числится около 40 заброшенных земельных участков. Еще более 1200 хозяев захламляют территорию, не собирают и не вывозят твердые бытовые отходы, так как не имеют договоров на вывоз мусора.

    Мэр города Юрий Бобрышев попросил контрольно-административное управление провести массовые проверки и выявить недобросовестных домовладельцев.

    Автор: Юлия Кошкина
    #великий новгород #благоустройство #частный сектор
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