Еще один раунд: Сталлоне снимет продолжение «Рокки»

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Лос-Анджелес, 11 октября. Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне решил снять спин-офф «Рокки». Об этом пишет издание Deadline.

Как отметил 71-летний артист, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с талантливым актером Джорданом, пишет «Вечерняя Москва».

Работа над лентой начнется в будущем году.

«Еще один раунд», — написал Сталлоне в своем Instagram.

Looking forward to directing and Producing The incredibly talented Michael B Jordan in CREED 2 next year ... One more Round ! #creed2 #mgm #fighting #workout #exercise #boxing A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Oct 9, 2017 at 5:59pm PDT

Напомним, фильм «Крид: Наследие Рокки» вышел в прокат два года назад. Кроме самого Сталлоне в картине также снялся Майкл Б. Джордан.