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Еще один раунд: Сталлоне снимет продолжение «Рокки»
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    Еще один раунд: Сталлоне снимет продолжение «Рокки»

    8:46  11 Октября 2017
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    Еще один раунд: Сталлоне снимет продолжение «Рокки»

    Лос-Анджелес, 11 октября. Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне решил снять спин-офф «Рокки». Об этом пишет издание Deadline. 

    Как отметил 71-летний артист, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с талантливым актером Джорданом, пишет «Вечерняя Москва»

    Работа над лентой начнется в будущем году. 

    «Еще один раунд», — написал Сталлоне в своем Instagram.

    Напомним, фильм «Крид: Наследие Рокки» вышел в прокат два года назад. Кроме самого Сталлоне в картине также снялся Майкл Б. Джордан. 

    Автор: Дана Балан
    #фильм #сталлоне #рокки
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