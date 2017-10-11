Еще один раунд: Сталлоне снимет продолжение «Рокки»
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Лос-Анджелес, 11 октября. Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне решил снять спин-офф «Рокки». Об этом пишет издание Deadline.
Как отметил 71-летний артист, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с талантливым актером Джорданом, пишет «Вечерняя Москва».
Работа над лентой начнется в будущем году.
«Еще один раунд», — написал Сталлоне в своем Instagram.
Напомним, фильм «Крид: Наследие Рокки» вышел в прокат два года назад. Кроме самого Сталлоне в картине также снялся Майкл Б. Джордан.