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Картину Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе за 100 млн долларов
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    Картину Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе за 100 млн долларов

    8:22  11 Октября 2017
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    Картину Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе за 100 млн долларов

    Нью-Йорк, 11 октября. Полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» выставят на торгах в Нью-Йорке в середине ноября. Об этом сообщают Известия.

    По предварительной оценке, стоимость картины составит 100 млн долларов, при этом картина будет представлена на аукционе современного искусства, а не среди мастеров старины.

    Добавим, что картина «Спаситель мира» — единственная работа Леонардо да Винчи, которая находится на данный момент в частной собственности. Отметим, что прежде чем доставить полотно в Нью-Йорк, аукционный дом выставит его в других мегаполисах.

    Автор: Константин Терехов
    #леонардо да винчи #спаситель мира
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