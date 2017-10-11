Картину Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе за 100 млн долларов

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Нью-Йорк, 11 октября. Полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» выставят на торгах в Нью-Йорке в середине ноября. Об этом сообщают Известия.

По предварительной оценке, стоимость картины составит 100 млн долларов, при этом картина будет представлена на аукционе современного искусства, а не среди мастеров старины.

Добавим, что картина «Спаситель мира» — единственная работа Леонардо да Винчи, которая находится на данный момент в частной собственности. Отметим, что прежде чем доставить полотно в Нью-Йорк, аукционный дом выставит его в других мегаполисах.