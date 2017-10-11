Фигура третьего эшелона: эксперт прокомментировал слова Яроша о возвращении Донбасса

В Избранное

Москва, 11 октября. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление Дмитрия Яроша вернуть Донецкую и Луганскую народные республики к 20 апреля будущего года.

По словам специалиста, бывший главарь «Правого сектора»1 (экстремистская группировка запрещена в России) таким способом пытается закрепить за собой статус праворадикального лидера, сообщает «Свободная пресса».

«Он не хочет мириться со статусом политической фигуры третьего эшелона. Он уверен, что должен иметь больше привилегий и политической субъектности», — считает политолог.

Кроме того, Данюк заявил, что слова Яроша по поводу возвращения Донбасса силовым методом не имеют ничего общего с действительностью , поскольку такой сценарий для киевских властей завершится провалом.

Напомним, ранее депутат Рады Ярош заявил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины состоится в конце апреля 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.