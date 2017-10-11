Чистый отток капитала из России увеличился в более чем в два раза

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Москва, 11 октября. Чистый отток капитала из России в период с января по сентябрь 2017 года вырос в 2,1 раза, до 21 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Центробанка России, ключевую роль в этом сыграло укрепление торгового баланса под воздействием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта в сранвении с импортом.

Как добавили в Банке России, рост отрицательного вклада других компонентов текущего счета было результатом увеличения импорта услуг.

Напомним, ранее Газета.ru писала, что чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 1,7 раза.