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Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился в более чем в два раза
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    Чистый отток капитала из России увеличился в более чем в два раза

    8:12  11 Октября 2017
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    Чистый отток капитала из России увеличился в более чем в два раза

    Москва, 11 октября. Чистый отток капитала из России в период с января по сентябрь 2017 года вырос в 2,1 раза, до 21 миллиарда долларов.

    Как сообщается на сайте Центробанка России, ключевую роль в этом сыграло укрепление торгового баланса под воздействием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта в сранвении с импортом.

    Как добавили в Банке России, рост отрицательного вклада других компонентов текущего счета было результатом увеличения импорта услуг.

    Напомним, ранее Газета.ru писала, что чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 1,7 раза.

    Чистый отток капитала из России увеличился в более чем в два раза

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #центробанк #рубль #отток капитала
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