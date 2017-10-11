Таможня не дает добро: Рада предлагает ограничить поездки украинцев в Россию

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Москва, 11 октября. Рассматриваемый в Раде закон об ограничении въезда на территорию «страны-агрессора» может окончательно разорвать связи между Украиной и Россией.

Накануне Минсоцразвития Украины сообщило, страна заняла первое место в Европе по психиатрическим заболеваниям, которыми страдают более 3% населения «Незалежной». Как бы в подтверждение новости, Верховная Рада объявила о регистрации законопроекта № 7187, согласно которому въезд украинских госслужащих в «государство-агрессор» подлежит временному ограничению, пишет «ПолитНавигатор». Похоже правящая элита Украины крайне обеспокоена верностью своих подданных, подозревает их в отступничестве и заговоре с российскими властями против действующей украинской власти.

Авторами законопроекта выступила СБУ, но ведомство не имеет полномочий подавать законопроекты в парламент, поэтому на регистрацию в Раду его выдвинули депутаты пропрезидентского блока.

Теперь за въезд в Россию чиновников предлагается штрафовать на сумму от 100 до 200 необлагаемых налогом минимальных доходов с лишением права занимать государственные должности сроком на один год. Ранее сообщалось, что глава СБУ Василий Грицак предлагал установить наказание в виде тюрьмы до трех лет за первый визит с ужесточением наказания за каждый последующий. Однако многие чиновники Украины имеют интересы и связи в России, поэтому законодатели предлагают ограничится административным наказанием, а также ввели уточнение «посещение России для нанесения вреда интересам Украины».

Ограничение на въезд в РФ распространяется в том числе на президента Украины, главу президентской администрации, членов Кабмина, секретаря СНБО и других чиновников Украины. В законе предусмотрена «командная» ответственность: за посещение России одним из министров своих постов лишатся все члены Кабмина.

Законодатели великодушно сделали исключения. Так, требования закона не распространяются на работников дипломатической службы, также обозначены форс-мажорные обстоятельства, к которым причислили неотложное лечение или похороны ближайших родственников. У многих украинских политиков в Крыму остались «дачи», видимо, теперь они довольно часто будут заявлять о необходимости «лечения» или отправляться на «похороны» бесчисленных родственников, пишет издание.

Внешне может показаться, что закон направлен исключительно на представителей власти, однако это не так. Все определения в законопроекте подаются очень туманно, поэтому «врагами Украины» вполне могут быть названы все выезжающие на отдых в Крым или в поисках работы в Большую Россию.

Срок действия ограничений, если закон будет принят, не установлен. Предполагается, что временный запрет будет действовать до решения Рады об отмене положения о признании России «государством-агрессором» и действия закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Напомним, представители Украины отсутствовали на прошедшем вчера в Сочи совете министров иностранных дел стран СНГ.