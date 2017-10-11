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Россия
Путин проведет в Воронеже совещание по вопросам сельского хозяйства
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    Путин проведет в Воронеже совещание по вопросам сельского хозяйства

    8:19  11 Октября 2017
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    Путин проведет в Воронеже совещание по вопросам сельского хозяйства

    Воронеж, 11 октября. Президент России Владимир Путин может посетить Воронеж в пятницу. Предположительно, президент сделает остановку в столице российского Черноземья, прежде чем отправиться в Липецкую область.

    Целью посещения президентом Воронежа называют совещание по вопросам сельского хозяйства в регионе. По предварительным данным, совещание с участием Путина запланировано на пятницу, 13 октября; однако президент может задержаться и прибыть в Воронеж лишь 16 и 17 октября. 

    Предположительно, вместе с президентом примут участие в совещании министр сельского хозяйства Александр Ткачев и полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Белов. В прошлый раз Путин посещал Воронеж в 2014 году.

    Путин проведет в Воронеже совещание по вопросам сельского хозяйства

    После Путин отправится в Липецкую область, где намерен посетить Усманский район — информацию о подготовке к визиту президента подтвердили СМИ чиновники из местной администрации. Предположительно, в Липецкой области президент осмотрит местную площадку тепличного комплекса «Овощи Черноземья» — проект стоимостью 24 млрд рублей был запущен год назад.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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