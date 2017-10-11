ФСБ раскрыло ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

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Симферополь, 11 октября. Сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Террористы действовали в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщает следственный отдел управления ФСБ по Крыму и Севастополю, были задержаны шесть членов группировки, в их отношении возбуждены уголовные дела. Как сообщили в крымском управлении ФСБ РФ, продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются связи членов крымского отделения группировки.

Запрещенная в России «Хизб ут-Тахрир» является одной из наиболее крупных исламистских группировок, в которой предположительно состоят более миллиона человек по всему миру. Организация выступает за создание «единого исламского государства»1 и активно распространяет свою идеологию.

1 Организация запрещена на территории РФ.