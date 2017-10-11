ФИФА будет блокировать сайты билетных спекулянтов на ЧМ-2018

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Москва, 11 октября. Международная федерация футбола намерена жестко бороться с продажами билетов на матчи мундиаля-2018 через сайты спекулянтов.

Отмечается, что такая проблема появилась после прошедшего в российских городах Кубка конфедераций-2017, в ходе которого, по подсчетам специалистов, было перепродано около 30-40% от общего количества всех билетов.

Билеты на российский чемпионат мира-2018 продаются только на официальном сайте fifa.com/bilet, пишут «Известия».

По словам пресс-службы ФИФА, все остальные сайты не имеют законных прав и оснований продавать билеты на первенство мира-2018. Такие сайты будут просто блокироваться.

«Федерация рассматривает нелегальную продажу и распространение билетов как серьезную проблему и уделяет большое внимание мерам безопасности в отношении несанкционированной перепродажи билетов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ФИФА советует всем болельщикам покупать билеты только на указанном сайте.