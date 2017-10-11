Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль территории у границы с Иорданией

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Дамаск, 11 октября. Сирийская Арабская Армия (САА) при содействии ВКС РФ взяла под контроль окрестности Дамаска вплоть до границы с Иорданией. Об этом сообщает Muraselon.

При поддержке российской авиации сирийским военным удалось взять под контроль территории к юго-востоку от Дамаска. По данным агентства, подразделения САА вплотную приблизились к границе с Иорданией и расположенной неподалеку базе США.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственные войска продолжают обстрелы позиций исламистов группировки «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Хараста в Восточной гуте Дамаска.