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Политика
Американский политик: По своей воле США из Сирии не уберутся
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    Американский политик: По своей воле США из Сирии не уберутся

    7:52  11 Октября 2017
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    Американский политик: По своей воле США из Сирии не уберутся

    Вашингтон, 11 октября. Когда поражение запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии представляется неминуемым, военные США ищут все новые оправдания для того, чтобы продолжить незаконное пребывание американской армии в этой стране, завил американский политик, бывший член палаты представителей от республиканцев Рон Пол.

    В своей статье опубликованной на сайте Ron Paul Institute он рассказал, что первоначальное обоснование для интервенции давно уже было изобличено как неправда.

    Как пишет автор, после шести лет войны правительство Сирии почти победило ИГ1 и «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ) и поддерживаемых Америкой «умеренных», ставших либо исламистскими экстремистами, либо курдскими наемниками.

    Он также напомнил, что в недавно опубликованном докладе говорилось, что США переправили боевикам оружия на два миллиарда долларов. Политик подчеркивает, что «по своей воле США с Ближнего Востока не уберутся». Рон Пол добавил, что несмотря на полное поражение ИГИЛ1 в ближайшем будущем, некоторые в Вашингтоне настаивают на дальнейшем продвижении в САР, чтобы «защититься от иранского влияния». 

    Американский политик: По своей воле США из Сирии не уберутся

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #сирия #игил
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