Донбасс: ВСУ за сутки 7 раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск (ЛНР), 11 октября. Киевские силовики на протяжении суток вторника 10 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики семь раз.
Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции в окрестностях населенных пунктов Калиново, Логвиново, Желобок, Калиново-Борщеватое и Лозовое.
По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной милиции использовали стрелковое оружие, зенитные установки ЗУ-23–2, минометы 82 мм, а также гранатометы СПГ, АГС и РПГ.
Как напоминает Газета.ru, накануне обстрелы позиций народной милиции в ЛНР были интенсивнее. Так в понедельник 9 октября, ВСУ обстреляли территорию республики девять раз.