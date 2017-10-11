Донбасс: ВСУ за сутки 7 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 11 октября. Киевские силовики на протяжении суток вторника 10 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики семь раз.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции в окрестностях населенных пунктов Калиново, Логвиново, Желобок, Калиново-Борщеватое и Лозовое.

По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной милиции использовали стрелковое оружие, зенитные установки ЗУ-23–2, минометы 82 мм, а также гранатометы СПГ, АГС и РПГ.

Как напоминает Газета.ru, накануне обстрелы позиций народной милиции в ЛНР были интенсивнее. Так в понедельник 9 октября, ВСУ обстреляли территорию республики девять раз.