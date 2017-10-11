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Донбасс: ВСУ за сутки 7 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 7 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:39  11 Октября 2017  /обновлено: 7:39  11 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР девять раз

    Луганск (ЛНР), 11 октября. Киевские силовики на протяжении суток вторника 10 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики семь раз.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции в окрестностях населенных пунктов Калиново, Логвиново, Желобок, Калиново-Борщеватое и Лозовое.

    По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной милиции использовали стрелковое оружие, зенитные установки  ЗУ-23–2, минометы 82 мм, а также гранатометы СПГ, АГС и РПГ.

    Как напоминает Газета.ru, накануне обстрелы позиций народной милиции в ЛНР были интенсивнее.  Так в понедельник 9 октября, ВСУ обстреляли территорию республики девять раз.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #луганск
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