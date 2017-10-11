Футболисты США не прошли отборочный этап ЧМ-2018, забив гол в свои ворота

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Вашингтон, 11 октября. Футболисты сборной США проиграли национальной команде Тринидада и Тобаго в заключительной игре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в североамериканской зоне.

Это означает, что команда не сможет сыграть на мировом первенстве, которое пройдет в России в 2018 году.

Встреча прошла в Куве во вторник. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов островного государства.

В команде победителей отличился Элвин Джонс. В американской сборной гол забил Кристиан Пулишич, а Омар Гонсалес поразил собственные ворота.