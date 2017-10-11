Власти Таиланда предупредили о скором наводнении в окрестностях Бангкока

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Бангкок, 11 октября. В окрестностях Бангкока ожидается наводнение, саму столицу стихия обойдет стороной. Об этом сообщает Королевский департамент ирригации Таиланда.

По данным ведомства, к наводнению могут привести ливневые дожди, выпавшие в горных районах страны. Стекающая с гор вода переполнила реки центральных провинций Таиланда и заполнила водохранилища ирригационной системы на 90-100%.

Королевский департамент ирригации Таиланда приступил к отводу воды из водохранилищ, что может привести к поднятию уровня воды в реке Чаопрайя и затоплению прилегающих районов в провинции Аюттхая.

Напомним, ранее стало известно, что из-за приближения урагана «Харви» к побережью США, в некоторых районах Техаса начались наводнения. По данным электронного издания Газета.ru, «Харви» может стать самым мощным ураганом, который обрушился на США за последние 12 лет.