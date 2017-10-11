Названа стоимость нового внедорожника Toyota Fortuner в России

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Москва, 11 октября. Российское отделение автомобильного гиганта Toyota объявило официальные цены на новый внедорожник Fortuner, который будет продаваться в России в двух комплектациях — Elegance и Prestige.

По крайней мере при начале продаж новый внедорожник от Toyota будет доступен в России лишь с одним двигателем — турбодизелем объемом 2,8 литров и мощностью 177 лошадиных сил. Управляет двигателем шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Все версии автомобиля поставляются в семиместном исполнении.

В комплектации Elegance внедорожник Fortuner поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, зеркалами заднего вида с обогревом, системой стабилизации, светодиодной светотехникой, мультимедийной системой с экраном 7 дюймов, системой климат-контроля и комплектом из семи подушек безопасности. Цена в такой комплектации составит 2 599 000 рублей.

«Престижная» комплектация Fortuner стоит 2 827 000 рублей и поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, хромированными ручками, системой запуска двигателя кнопкой, кожаным салоном и электрорегулировкой водительского кресла.