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Названа стоимость нового внедорожника Toyota Fortuner в России
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    Названа стоимость нового внедорожника Toyota Fortuner в России

    7:40  11 Октября 2017
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    Названа стоимость нового внедорожника Toyota Fortuner в России

    Москва, 11 октября. Российское отделение автомобильного гиганта Toyota объявило официальные цены на новый внедорожник Fortuner, который будет продаваться в России в двух комплектациях — Elegance и Prestige.

    По крайней мере при начале продаж новый внедорожник от Toyota будет доступен в России лишь с одним двигателем — турбодизелем объемом 2,8 литров и мощностью 177 лошадиных сил. Управляет двигателем шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Все версии автомобиля поставляются в семиместном исполнении.

    В комплектации Elegance внедорожник Fortuner поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, зеркалами заднего вида с обогревом, системой стабилизации, светодиодной светотехникой, мультимедийной системой с экраном 7 дюймов, системой климат-контроля и комплектом из семи подушек безопасности. Цена в такой комплектации составит 2 599 000 рублей.

    «Престижная» комплектация Fortuner стоит 2 827 000 рублей и поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, хромированными ручками, системой запуска двигателя кнопкой, кожаным салоном и электрорегулировкой водительского кресла.

    Автор: Валентин Меликов
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