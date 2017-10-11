Трамп не так служит США: Миллер о решении «Голден Стэйт» не идти в Белый дом

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Москва, 11 октября. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Андре Миллер прокомментировал решение «Голден Стэйт Уорриорз» отказаться от визита в Белый дом.

По словам экс-защитника, к решению «воинов» необходимо относиться с уважением, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп высказывает противоречивые вещи.

«Я уважаю решение «Голден Стэйт» — учитывая, что президент США говорит достаточно противоречивые вещи. Если бы я был чемпионом, то не пошел бы в Белый дом», — передает слова Миллера газета «Известия».

41-летний ветеран НБА считает, что американский президент не так служит своей стране, как должен был бы, поэтому поддерживать его нет смысла.

Напомним, в сентябре Трамп отменил встречу с чемпионами НБА якобы из-за того, что звезда «Уорриорз» Стефен Карри сомневается в принятии приглашения.