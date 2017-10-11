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Трамп не так служит США: Миллер о решении «Голден Стэйт» не идти в Белый дом
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    Трамп не так служит США: Миллер о решении «Голден Стэйт» не идти в Белый дом

    7:36  11 Октября 2017
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    Трамп не так служит США: Миллер о решении «Голден Стэйт» не идти в Белый дом

    Москва, 11 октября. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Андре Миллер прокомментировал решение «Голден Стэйт Уорриорз» отказаться от визита в Белый дом.

    По словам экс-защитника, к решению «воинов» необходимо относиться с уважением, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп высказывает противоречивые вещи.

    «Я уважаю решение «Голден Стэйт» — учитывая, что президент США говорит достаточно противоречивые вещи. Если бы я был чемпионом, то не пошел бы в Белый дом», — передает слова Миллера газета «Известия».

    41-летний ветеран НБА считает, что американский президент не так служит своей стране, как должен был бы, поэтому поддерживать его нет смысла.

    Напомним, в сентябре Трамп отменил встречу с чемпионами НБА якобы из-за того, что звезда «Уорриорз» Стефен Карри сомневается в принятии приглашения. 

     

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #миллер #баскетбол #нба
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