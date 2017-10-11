Астронавты NASA успешно провели технические работы за бортом МКС
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Нью-Йорк, 10 октября. Астронавты NASA Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай успешно завершили технические работы за бортом МКС.
Трансляцию выхода в открытый космос вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Согласно данным ведомства, во вторник астронавты провели техническое обслуживание механизмов манипулятора Canadarm2 на МКС. Одной из ключевых задач была обработка смазкой механизмов устройства.
Выход в открытый космос длился 6,5 часа. Отмечается, что астронавты продолжат работу на следующей неделе. Как писала Газета.ru, ранее у Canadarm2 начал пробуксовывать один из механизмов захвата.