Посетители Pornhub в США, Канаде и Великобритании подверглись атаке вируса

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Москва, 11 октября. Миллионы пользователей популярного сайта Pornhub около года подвергались атаке вируса.

Как пишет The Guardian, вирус с помощью рекламных объявлений предлагал установить фальшивые обновления для браузеров, которые якобы обязательны для продолжения просмотра.

Отмечается, что больше всего устройств вирус поразил в США, Канаде, Великобритании. Как пишет Газета.ru, вредоносная программа Kovter была создана хакерами KovCoreG.

По данным СМИ, вирус использовали для хищения личной информации пользователей.