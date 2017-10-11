В результате тюремного бунта в Мексике погибли 13 человек

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Мехико, 11 октября. Во время бунта в тюрьме города Кадерейта в мексиканском штате Нуэво-Леон погибли 13 человек. Об этом сообщил представитель служб безопасности штата Альдо Фасси.

По словам Фасси, бунт начался с захвата заключенными трех охранников. Длительные переговоры с участниками беспорядков не дали положительного результата и против взбунтовавшихся заключенных было применено оружие.

В результате беспорядков погибли 13 человек, еще восемь заключенных получили серьезные ранения, их состояние медики оценивают как тяжелое. В ходе беспорядков ранения получил один сотрудник правоохранительных органов.

Представитель служб безопасности подчеркнул, что причиной бунта стал конфликт преступных группировок. В настоящее время ситуация в тюрьме находится под контролем сотрудников учреждения.

Напомним, в июле крупный бунт произошел в тюрьме города Акапулько. Тогда во время беспорядков погибли 28 человек, сообщает RT.