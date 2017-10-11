Продажи Datsun на российском рынке увеличились на 69%

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Токио, 11 октября. Японский автомобильный концерн Datsun в прошлом месяце увеличил продажи на российском рынке сразу на 69 процентов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По подсчетам специалистов, за сентябрь в России было продано более 2,5 тыс. машин. Оказалось, что самой востребованной моделью бренда стал седан Datsun on-DO, владельцами которого стали более двух тысяч человек.

Помимо этого, седан Datsun on-DO впервые вошел в топ-20 популярнейших автомобилей на российском рынке. Всего же с начала этого года Datsun реализовал в России более 17,5 тыс. транспортных средств.

Как отмечают представители компании, автомобиль популярен на российском рынке из-за привлекательных акций и наличия четырехступенчатой автоматической трансмиссии.