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Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны
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    Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

    7:04  11 Октября 2017  /обновлено: 7:05  11 Октября 2017
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    Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

    Вашингтон, 11 октября. Словами «мы на верном пути» ответил Трамп сенатора Коркеру о том, что нынешняя политика администрации США ведет к началу «третьей мировой войны».

    Как сообщает RT, заявление президента Соединенных Штатов опубликовано на официальном сайте Белого дома, в котором Трамп, как бы успокаивая всех, заявляет, что «сейчас США находится на правильном пути».

    До этого, напомним, республиканец Боб Коркер публично заявил, что поведение американского лидера весьма безрассудно, и что Трамп относится к обязанностям руководителя Соединенных Штатов, как к участию в реалити-шоу, благо опыта ему не занимать. 

    «Все это может привести к третьей мировой войне», — добавил сенатор.

    На что Дональд Трамп ответил, что «Соединенные Штаты ранее были на неправильном пути. Последние четверть века предыдущие администрации США вели к большим проблемам, которые раньше мир не видел».

    «Зато сейчас мы на правильном пути», — резюмировал глава Белого дома.

    Автор: Констатин Терехов
    #дональд трамп #сша #белый дома
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