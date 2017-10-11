Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

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Вашингтон, 11 октября. Словами «мы на верном пути» ответил Трамп сенатора Коркеру о том, что нынешняя политика администрации США ведет к началу «третьей мировой войны».

Как сообщает RT, заявление президента Соединенных Штатов опубликовано на официальном сайте Белого дома, в котором Трамп, как бы успокаивая всех, заявляет, что «сейчас США находится на правильном пути».

До этого, напомним, республиканец Боб Коркер публично заявил, что поведение американского лидера весьма безрассудно, и что Трамп относится к обязанностям руководителя Соединенных Штатов, как к участию в реалити-шоу, благо опыта ему не занимать.

«Все это может привести к третьей мировой войне», — добавил сенатор.

На что Дональд Трамп ответил, что «Соединенные Штаты ранее были на неправильном пути. Последние четверть века предыдущие администрации США вели к большим проблемам, которые раньше мир не видел».