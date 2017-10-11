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Мессенджер Telegram официально вышел на русском языке к дню рождения Павла Дурова
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    Мессенджер Telegram официально вышел на русском языке к дню рождения Павла Дурова

    7:19  11 Октября 2017
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    Мессенджер Telegram официально вышел на русском языке к дню рождения Павла Дурова

    Москва, 11 октября. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске нового обновления для мессенджера, в котором появились русская и украинская (а также французская, индонезийская и малайская) версии. Вышедшее ко дню рождения создателя обновление Дуров назвал «рождением русского Telegram».

    Несмотря на то, что Telegram появился еще в 2013 году, русской версии у мессенджера до сих пор не было. В версии 4.4 появилась платформа для перевода Telegram на другие языки — по словам Дурова, пользователи смогут принимать непосредственное участие в процессе перевода интерфейса и моментально применять изменения. 

    Кроме того, как рассказал Дуров на своей странице «ВКонтакте», в новой версии Telegram появилась трансляция геопозиции в режиме реального времени и новый музыкальный плеер.

    Мессенджер Telegram официально вышел на русском языке к дню рождения Павла Дурова

    «Таким образом, сегодня родился «русский” (а также украинский, французский, индонезийский и малайский) Telegram. Через год уже будет, что отметить», — подвел итог Дуров.

    Автор: Валентин Меликов
    #дуров
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