Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Посетители Pornhub в США, Канаде и Великобритании подверглись атаке вируса
Политика
В Сеть попало видео исполнения главой МИД Сербии песни для Эрдогана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сеть попало видео исполнения главой МИД Сербии песни для Эрдогана

    6:57  11 Октября 2017
    34

    В Сеть попало видео исполнения главой МИД Сербии песни для Эрдогана

    Белград, 11 октября. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время торжественного ужина в рамках визита в страну президента Турции Реджепа Эрдогана спел ему песню на турецком языке.

    Видео было опубликовано в местных СМИ, а затем стало популярным в Интернете.

    На кадрах Дачич исполняет песню Osman Aga. Он стоит с микрофоном в руках напротив стола лидеров Турции и Сербии на торжественном приеме.

    Выступление министр сопровождает движениями. Гости приема встречают номер бурными аплодисментами.

    Напомним, как писала Газета.ru, глава МИД Сербии уже исполнял песни на торжественных приемах.

    Автор: Алия Садыкова
    #реджеп тайип эрдоган #турция #мид #сербия #песня #ивица дачич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23113

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6052

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53346

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92917

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        45
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1227
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        734
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        1260