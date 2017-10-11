В Сеть попало видео исполнения главой МИД Сербии песни для Эрдогана

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Белград, 11 октября. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время торжественного ужина в рамках визита в страну президента Турции Реджепа Эрдогана спел ему песню на турецком языке.

Видео было опубликовано в местных СМИ, а затем стало популярным в Интернете.

На кадрах Дачич исполняет песню Osman Aga. Он стоит с микрофоном в руках напротив стола лидеров Турции и Сербии на торжественном приеме.

Выступление министр сопровождает движениями. Гости приема встречают номер бурными аплодисментами.

Напомним, как писала Газета.ru, глава МИД Сербии уже исполнял песни на торжественных приемах.