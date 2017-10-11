Банкротство среди россиян увеличилось почти в два раза

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Москва, 11 октября. Более 13 тысяч россиян были признаны банкротами за последние шесть месяцев 2017 года. В это число входят и обычные граждане, и предприниматели.

По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась на 79%, сообщают «Известия». Эксперты считают, что это связано с тем, что кредиторам нужны деньги здесь и сейчас, поэтому признать заемщика банкротом и реализовать его имущество выгоднее, чем ждать погашение долга в рамках реструктуризации.

По данным аналитиков Объединенного кредитного бюро сейчас в России 660 тысяч потенциально несостоятельных граждан с суммой долга от 500 тысяч рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту.