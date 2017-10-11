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Турецкий суд заочно приговорил американскую журналистку к тюрьме
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    Турецкий суд заочно приговорил американскую журналистку к тюрьме

    6:51  11 Октября 2017
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    Турецкий суд заочно приговорил американскую журналистку к тюрьме

    Анкара, 11 октября. Суд в Турции заочно приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК) журналистку The Wall Street Journal Айлу Албайрак. Об этом сообщает сайт издания.

    По данным WSJ, поводом к судебному разбирательству послужила публикация от 19 августа 2015 года. В материале рассказывалось о конфликте турецких служб безопасности  и РКП в провинции Ширнак. В 2016 году прокуратура страны обвинила автора публикации Айлу Албайрак в нарушении турецкого законодательства в области противодействия терроризму.

    Главный редактор издания Джерард Бейкер назвал обвинения в адрес сотрудницы необоснованными, а приговор несоответствующим деянию. Албайрак отметила, что приговор турецкого суда стал для нее сюрпризом.

    «С учетом сегодняшней обстановки в Турции этот возмутительный приговор не должен был стать сюрпризом для меня, однако он таковым стал», — заявила журналистка, подчеркнув, что собирается опротестовать решение суда.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #суд #турция #журналистка #приговор
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