Авиация США, Японии и Южной Кореи провела ночные учения близ КНДР
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Вашингтон, 11 октября. Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки B-1B Lancer впервые провели ночной учебный полет у границ КНДР.
Как сообщила пресс-служба ВВС США, полет проходил в сопровождении истребителей ВВС Японии и Южной Кореи.
Отмечается, что к тренировочным полетам привлекли два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика B-1B. Для этого они были переброшены на базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.
Как пишет ТАСС, летчики трех стран отточили боевые навыки.