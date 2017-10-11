Авиация США, Японии и Южной Кореи провела ночные учения близ КНДР

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Вашингтон, 11 октября. Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки B-1B Lancer впервые провели ночной учебный полет у границ КНДР.

Как сообщила пресс-служба ВВС США, полет проходил в сопровождении истребителей ВВС Японии и Южной Кореи.

Отмечается, что к тренировочным полетам привлекли два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика B-1B. Для этого они были переброшены на базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Как пишет ТАСС, летчики трех стран отточили боевые навыки.