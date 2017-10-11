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В лесных пожарах в Калифорнии погибли 15 человек
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    В лесных пожарах в Калифорнии погибли 15 человек

    6:38  11 Октября 2017
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    В лесных пожарах в Калифорнии погибли 15 человек

    Вашингтон, 11 октября. Жертвами лесных пожаров, которые бушуют на севере штата Калифорния, на данный момент считаются 15 человек.

    Как пишет The New York Times, накануне на территории штата насчитывались 17 крупных очагов пожара. Общая площадь возгорания составляла 465 квадратных километров.

    За сутки пламя разрослось почти на 150 квадратных километров. Отмечается, что сейчас в тушении пожара задействованы несколько тысяч пожарных. К ликвидации огня также привлечена авиация.

    Напомним, как писала Газета.ru, в понедельник из-за пожаров в округах Юба, Напа и Сонома на севере Калифорнии был введен режим ЧС.

    В лесных пожарах в Калифорнии погибли 15 человек

     

     

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #калифорния
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