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Самая крупная за 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в США
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    Самая крупная за 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в США

    6:24  11 Октября 2017
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    Самая крупная за 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в США

    Вашингтон, 11 октября. Самая крупная за последние 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.

    Как сообщают Известия, об этом россиян, желающих съездить в Штаты на отдых или по делам, предупреждает Роспотребнадзор. С ноября прошлого года в Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 — с летальным исходом.

    «Власти штатов проводят массовые вакцинации бездомного населения, которое представляет наибольшую угрозу, так как незарегистрированные лица могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране», — говорится в заявлении ведомства.

    Санитарные врачи России просят россиян, планирующих поездки в Соединенные Штаты, учитывать сложившеюся ситуацию и быть предельно внимательными.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #гепатит
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