Самая крупная за 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в США

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Вашингтон, 11 октября. Самая крупная за последние 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.

Как сообщают Известия, об этом россиян, желающих съездить в Штаты на отдых или по делам, предупреждает Роспотребнадзор. С ноября прошлого года в Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 — с летальным исходом.

«Власти штатов проводят массовые вакцинации бездомного населения, которое представляет наибольшую угрозу, так как незарегистрированные лица могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране», — говорится в заявлении ведомства.

Санитарные врачи России просят россиян, планирующих поездки в Соединенные Штаты, учитывать сложившеюся ситуацию и быть предельно внимательными.