Трамп и Мэй провели телефонные переговоры о ситуации вокруг Ирана

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Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре обсудили способы перекрыть Ирану доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить способы перекрытия путей, по которым Иран получает ядерное оружие», — сообщает ведомство.

В телефонном разговоре Дональд Трамп также отметил важность совместной работы, направленной на привлечение режима в Иране к «ответственности за совершенные действия», в том числе за поддержку терроризма и «разработку ракет».

Напомним, ранее стало известно, что президент США намерен представить новую стратегию в отношении Ирана. Одним из ее пунктов может стать изменение ядерной сделки с Тегераном, сообщает RT.