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Трамп и Мэй провели телефонные переговоры о ситуации вокруг Ирана
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    Трамп и Мэй провели телефонные переговоры о ситуации вокруг Ирана

    6:14  11 Октября 2017
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    Трамп и Мэй провели телефонные переговоры о ситуации вокруг Ирана

    Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре обсудили способы перекрыть Ирану доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов.

    «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить способы перекрытия путей, по которым Иран получает ядерное оружие», — сообщает ведомство.

    В телефонном разговоре Дональд Трамп также отметил важность совместной работы, направленной на привлечение режима в Иране к «ответственности за совершенные действия», в том числе за поддержку терроризма и «разработку ракет».

    Напомним, ранее стало известно, что президент США намерен представить новую стратегию в отношении Ирана. Одним из ее пунктов может стать изменение ядерной сделки с Тегераном, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #великобритания #трамп #иран #мэй
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