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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ ведут переговоры о доппоставках хлеба в зоны деэскалации
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    Сирия: ВКС РФ ведут переговоры о доппоставках хлеба в зоны деэскалации

    6:09  11 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ ведут переговоры о доппоставках хлеба в зоны деэскалации

    Дамаск (Сирия), 11 октября. ВКС РФ ведут переговоры с руководством провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации №2 на границе провинций Хомс и Хама.

    «На данный момент проводятся переговоры с администрацией для передачи на хлебозавод «Аль-Вар» муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии», — рассказал журналистам представитель Центра по примирению сторон Федор Очинский.

    В свою очередь директор хлебозавода Хусам Аль-Мансур подтвердил, что его предприятие поставляет хлеб не только в районы, подконтрольные правительству Сирии,  но и в зоны деэскалации.

    «Мы поставляем хлеб в зону на севере Хомс в соответствии с распоряжениями правительства Сирии. В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4 тысяч упаковок хлеба в день», — пояснил он.

    Как уточняет РИА Новости, хорошо отлаженная централизованная система распределения хлеба была создана в Сирии более 30 лет назад. К началу века государство стала одной из немногих стран на Ближнем Востоке, которая вышла на полное самообеспечение продовольствием.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #хама #вкс рф #хомс
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