Сирия: ВКС РФ ведут переговоры о доппоставках хлеба в зоны деэскалации

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Дамаск (Сирия), 11 октября. ВКС РФ ведут переговоры с руководством провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации №2 на границе провинций Хомс и Хама.

«На данный момент проводятся переговоры с администрацией для передачи на хлебозавод «Аль-Вар» муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии», — рассказал журналистам представитель Центра по примирению сторон Федор Очинский.

В свою очередь директор хлебозавода Хусам Аль-Мансур подтвердил, что его предприятие поставляет хлеб не только в районы, подконтрольные правительству Сирии, но и в зоны деэскалации.

«Мы поставляем хлеб в зону на севере Хомс в соответствии с распоряжениями правительства Сирии. В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4 тысяч упаковок хлеба в день», — пояснил он.

Как уточняет РИА Новости, хорошо отлаженная централизованная система распределения хлеба была создана в Сирии более 30 лет назад. К началу века государство стала одной из немногих стран на Ближнем Востоке, которая вышла на полное самообеспечение продовольствием.