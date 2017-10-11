Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

В Избранное

Москва, 11 октября. В пресс-центре штаба так называемой АТО рассказали, как в России оказался задержанный военнослужащий ВСУ.

«Военнослужащий одного из подразделений без оформления необходимых документов на убытие из воинской части с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Как напоминает Газета.ru, о задержании на территории России украинского гражданина сообщили в пограничном управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

