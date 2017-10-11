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Трамп обсудил с советниками варианты действий в случае «агрессии» КНДР
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    Трамп обсудил с советниками варианты действий в случае «агрессии» КНДР

    6:38  11 Октября 2017
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    Трамп обсудил с советниками варианты действий в случае «агрессии» КНДР

    Вашингтон, 11 октября. Президент США обсудил с советниками по нацбезопасности возможные ответные действия в случае возможной атаки Северной Кореи. Об этом сообщает RT.

    «Дональд Трамп встретился с группой по национальной безопасности, чтобы получить информацию от министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

    При этом, по понятным причинам, широкой публике не рассказали, какими будут возможные ответные меры против КНДР, равно как не оповестили чего можно ждать от северокорейского вождя Ким Чен Ына.

    «На встрече были затронуты все варианты ответных действий в случае агрессии со стороны КНДР в любой форме или превентивных действий в случае ядерной угрозы КНДР в отношении США и их союзников», — кратко и лаконично резюмирует пресс-служба американской администрации.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #кндр #ким чен ын
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