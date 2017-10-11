Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Посетители Pornhub в США, Канаде и Великобритании подверглись атаке вируса
Происшествия
Кемерово сковала утренняя пробка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кемерово сковала утренняя пробка

    6:02  11 Октября 2017
    221

    Кемерово сковала утренняя пробка

    Кемерово, 11 октября. Из-за ДТП на выезде из Кировского района в Кемерово образовалась большая пробка. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    По данным издания, к образованию затора привело ДТП на проспекте Химиков. Движение затруднено на участке от улицы Ворошилова до Волгоградской. Скорость движения в пробке составляет 10 км/ч. Также движение затруднено по Кузнецкому проспекту, Университетскому мосту, улице Нахимова и Логовому шоссе.

    Напомним, в начале октября сильные заторы из-за снегопада образовались на дорогах Челябинска. Из-за непогоды в городе случился ряд ДТП, которые усугубили заторы на дорогах, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #кемерово #пробка #заторы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23108

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6052

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53346

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92914

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1196
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        728
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        1252
        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        20:54   10 Октября 2017
        637