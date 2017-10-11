Кемерово сковала утренняя пробка

В Избранное

Кемерово, 11 октября. Из-за ДТП на выезде из Кировского района в Кемерово образовалась большая пробка. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

По данным издания, к образованию затора привело ДТП на проспекте Химиков. Движение затруднено на участке от улицы Ворошилова до Волгоградской. Скорость движения в пробке составляет 10 км/ч. Также движение затруднено по Кузнецкому проспекту, Университетскому мосту, улице Нахимова и Логовому шоссе.

Напомним, в начале октября сильные заторы из-за снегопада образовались на дорогах Челябинска. Из-за непогоды в городе случился ряд ДТП, которые усугубили заторы на дорогах, сообщает RT.