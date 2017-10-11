Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»

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Вашингтон, 11 октября. Власти США объявили вознаграждение за информацию о двух лидерах ливанского движения «Хезболла».

Как сообщают Известия, информация об этом размещена в аккаунте Государственного департамента в Twitter. В общей сложности в американском внешнеполитическом ведомстве готовы потратить на полезные данные о лидерах «Хезболлы» 12 млн долларов.

Так власти США выплатят до 7 миллионов долларов за информацию об ответственном за внешнюю политику группировки Талале Хамии. Гораздо меньшую сумму — около 5 миллионов Госдеп обещает за информацию о полевом командире Фуаде Шукре.

Уточняется, что американские власти подозревают первого в организации террористических актов за пределами Ливана, второго – в нападении на казармы миротворцев в Ливане в 1983 году.