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Весь мир
Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»
Весь мир
Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»
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    Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»

    5:39  11 Октября 2017
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    Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»

    Вашингтон, 11 октября. Власти США объявили вознаграждение за информацию о двух лидерах ливанского движения «Хезболла».

    Как сообщают Известия, информация об этом размещена в аккаунте Государственного департамента в Twitter. В общей сложности в американском внешнеполитическом ведомстве готовы потратить на полезные данные о лидерах «Хезболлы» 12 млн долларов.

    Стало известно, сколько выплатят США за информацию о лидерах «Хезболлы»

    Так власти США выплатят до 7 миллионов долларов за информацию об ответственном за внешнюю политику группировки Талале Хамии. Гораздо меньшую сумму — около 5 миллионов Госдеп обещает за информацию о полевом командире Фуаде Шукре.

    Уточняется, что американские власти подозревают первого в организации террористических актов за пределами Ливана, второго – в нападении на казармы миротворцев в Ливане в 1983 году.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #хезболла #ливан #государственный департамент
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