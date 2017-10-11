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Поезд насмерть сбил девушку в Кемерово
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    Поезд насмерть сбил девушку в Кемерово

    5:36  11 Октября 2017
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    Поезд насмерть сбил девушку в Кемерово

    Кемерово, 11 октября. Поезд насмерть сбил девушку в Кемерово, погибшая не слышала приближения опасности из-за наушников, сообщает «Газета Кемерова».

    Девушка погибла на железнодорожном переезде в Кировском районе города. По данным издания, она была в наушниках и не слышала сигналов, которые подавал машинист поезда. Экстренное торможение не смогло предотвратить трагедию. Поезд сбил девушку, от полученных травм пострадавшая скончалась.

    Накануне похожий случай произошел на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная. Из-за наушников 29-летняя жительница города не услышала приближения поезда и врезалась в состав. Женщина отделалась ссадинами и ушибами.

    Напомним, ранее сообщалось, что пожарные спасли шесть человек из горящего дома в Кемерово. Один из пострадавших был госпитализирован, сообщает Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
    #кемерово #погибшие #поезд
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