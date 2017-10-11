Apple займется производством продолжения сериала Спилберга

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Вашингтон, 11 октября. Корпорация Apple займется производством продолжения фантастического сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории» (Amazing Stories).

Как сообщает RT, ссылаясь на The Wall Street Journal, трехстороннее соглашение на тему заключено между Apple, компанией режиссера и продюсера Amblin Television, а также конгломератом Comcast, который владеет телесетью NBC.

По данным издания, в третьем сезоне «Удивительных историй» запланировано 10 эпизодов, производство каждого из которого обойдется компаниям в сумму, превышающую 5 млн долларов.

Подробности проекта пока не разглашаются, также пока неизвестно, когда состоится показ нового сезона. При этом, по данным WSJournal, Стивен Спилберг выступит на проекте в качестве исполнительного продюсера.

Добавим, что спродюсированные Спилбергом два сезона фантастического сериала «Удивительные истории» выходил в Соединенных Штатах на телеканале NBC в 1985-1987 годах.