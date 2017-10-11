ООН назвала четыре страны, в которых совершаются 87% смертных казней в мире

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Нью-Йорк, 11 октября. Почти 90% всех смертных казней в мире приходятся на Иран, Ирак, КНР и Саудовскую Аравию. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Речь генсека организации была приурочена к международному дню против смертной казни.

«Сегодня лишь четыре страны проводят 87% всех зарегистрированных казней», — заявил Гутерреш.

По данным организации, в 2016 году в мире состоялось на 37% меньше смертных казней, чем годом ранее. Но Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тенденцией к пересмотру раннее введенных мораториев на смертную казнь в имеющих отношение к терроризму случаях.

Генсек ООН также отметил, что практика смертных казней часто не придается огласке. Нередко засекречиваются данные о том, кто приговорен к казни и за какие преступления.

В заключение Антониу Гутерреш подчеркнул, что казни не помогают предотвратить преступления и обратился к государствам, «которые продолжают эти варварские порядки», с призывом остановить казни.

«Смертной казни нет места в XXI веке», — подчеркнул генсек ООН.

Напомним, в начале октября в США состоялась очередная смертная казнь. Смертельную инъекцию в тюрьме штата Флорида ввели признанному виновным в совершенном в 1983 году двойном убийстве Майклу Лэмбриксу. Казненный своей вины не признал, сообщает Газета.ru.