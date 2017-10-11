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Полиция разыскивает пропавшего неделю назад под Иркутском мужчину
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    Полиция разыскивает пропавшего неделю назад под Иркутском мужчину

    4:41  11 Октября 2017
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    Полиция разыскивает пропавшего неделю назад под Иркутском мужчину

    Иркутск, 11 октября. Иркутские полицейские разыскивают мужчину, который неделю назад уехал в неизвестном направлении на автомобиле Mercedes-Benz Е-200. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

    Пропал житель Иркутска 1975 года рождения Сергей Голубцов. Еще 4 октября мужчина выехал из СНТ«Новая Лебединка» на автомобиле Mercedes-Benz Е-200 1996 года выпуска темно-синего цвета. С тех пор его никто не видел.

    Об исчезновении заявил брат Сергея Голубцов. По его словам, пропавший работал строителем по найму, прежде мужчина не уходил из дома.

    Напомним, ранее стало известно, что в Иркутске фура протаранила стену кафе. В ДТП пострадали шесть человек, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #розыск #полиция #пропал #иркустк
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