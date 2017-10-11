В России разработали прибор для отбора абитуриентов и курсантов летных училищ ВКС РФ

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Москва, 11 октября. В ВКС РФ начали применять новейшую систему психофизического тестирования УПФТ-1 «Психофизиолог» для проверки курсантов и абитуриентов летных училищ. Об этом со ссылкой на главкомат ВКС России сообщают «Известия».

Новый комплекс тестирования разработан отечественными учеными в Таганроге. Он позволяет в считанные минуты оценить скорость и точность реагирования, уровень работоспособности, состояние центральной нервной системы и координацию тестируемого. Всего комплекс способен провести более 20 различных тестов, в том числе выполнить беглый анализ профиля личности.

Приборами УПФТ-1 «Психофизиолог» уже оснащена целая лаборатория в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, сообщает издание.