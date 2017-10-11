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Весь мир
Сирия: против террористов применяются российские огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»
Весь мир
Сирия: против террористов применяются российские огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»
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    Сирия: против террористов применяются российские огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»

    4:07  11 Октября 2017
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    Сирия: против террористов применяются российские огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»

    Дамаск, 11 октября. Военные эксперты заметили в Сирии два тяжелых огнемета ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

    По данным издания, одна из грозных машин была доставлена в Сирию еще в 2015-м году и уже успела поучаствовать в боях на самых важных направлениях. Другой «Солнцепек» участвовал в сражении за Пальмиру в 2016 году.

    Издание отмечает, что ТОС-1Ф «Солнцепек» считается одним из самых смертоносных вооружений, которые применяются в Сирии, за исключением военной авиации и ракет.

    Напомним, военная авиация ВКС РФ продолжает оказывать поддержку правительственным войскам в Сирии. Недавно стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) при активном участии российской авиации освободили от боевиков террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) стратегически важный населенный пункт на восточном берегу реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #вооружение
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