Сирия: против террористов применяются российские огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»

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Дамаск, 11 октября. Военные эксперты заметили в Сирии два тяжелых огнемета ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

По данным издания, одна из грозных машин была доставлена в Сирию еще в 2015-м году и уже успела поучаствовать в боях на самых важных направлениях. Другой «Солнцепек» участвовал в сражении за Пальмиру в 2016 году.

Издание отмечает, что ТОС-1Ф «Солнцепек» считается одним из самых смертоносных вооружений, которые применяются в Сирии, за исключением военной авиации и ракет.

Напомним, военная авиация ВКС РФ продолжает оказывать поддержку правительственным войскам в Сирии. Недавно стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) при активном участии российской авиации освободили от боевиков террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) стратегически важный населенный пункт на восточном берегу реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.