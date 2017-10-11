Сирия: в САР продолжается восстановление разрушенных войной школ и больниц

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Москва, 11 октября. В Сирии продолжается восстановление социальной инфраструктуры, в том числе больниц и учебных заведений. Об этом на брифинге 10 октября сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По словам представителя российского военного ведомства, в настоящее время уже завершен ремонт в дошкольном учебном заведении на 220 детей в городе Эль-Баас, провинция Эль-Кунейтра. В населенном пункте Куцея, провинция Дамаск продолжается восстановление рассчитанной на 600 учеников школы.

Силы Минздрава Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают восстановливать пострадавший во время боевых действий медицинский центр со стационаром на 50 мест в Мадае, провинция Дамаск. В настоящее время в здании ведутся отделочные работы, в медцентр уже начаты поставки медицинского оборудования.