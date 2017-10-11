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Украина
Украинский политолог поддержал заявившую о притеснениях русскоязычную жительницу Запорожья
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    Украинский политолог поддержал заявившую о притеснениях русскоязычную жительницу Запорожья

    3:37  11 Октября 2017
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    Украинский политолог поддержал заявившую о притеснениях русскоязычную жительницу Запорожья

    Киев, 11 октября. Украинский политолог Владимир Грановский в эфире украинского телевидения поддержал телезрительницу, рассказавшую о притеснениях русского языка в Запорожье. Диалог произошел в рамках телепередачи «Большое интервью».

    В эфир позвонила жительница Запорожья, которая заявила о запугивании русскоговорящего населения. Ведущая передачи спросила звонившую, запрещает ли ей кто-либо говорить на русском языке. На что та ответила отрицательно, но подчеркнула, что «жителей Запорожья окружает русофобская политика со всех телеканалов и СМИ».

    Находившийся в студии политолог также напомнил о бездумных ограничениях использования русского языка.

    «Почему государство вмешивается в мое право, на каком языке мне слушать музыку или смотреть фильм? Почему государство вмешивается в частную жизнь граждан, при том условии, что не может обеспечить украинский язык в центральных органах власти? », — возмутился Грановский.

    Напомним, политика Киева в отношении национальных меньшинств вызывает протест у соседей Украины. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен инициировать введение экономических санкций против Украины из-за нового закона об образовании.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #русский язык
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