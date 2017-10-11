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Украина
Матиос рассказал, как нужно бороться с неугодными СМИ на Украине
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    Матиос рассказал, как нужно бороться с неугодными СМИ на Украине

    3:15  11 Октября 2017
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    Матиос рассказал, как нужно бороться с неугодными СМИ на Украине

    Киев, 11 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на примере арендующей помещение в киевском торговом центре газеты «Вести» рассказал, как надо бороться с неугодными СМИ. Своим мнение чиновник поделился в эфире украинского телевидения.

    Редакция газеты «Вести» арендует помещение в торговом центре «Гуливер». Здание ранее принадлежало бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. В настоящее время чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а торговый центр передан Нацагентству по управлению активами.

    «Национальное агентство должно прийти к арендаторам трех этажей торгового комплекса «Гулливер» и сказать уважаемой редакции ньюспейпы «Вести»: мы новые хозяева, нас не устраивает ваше бесплатное проживание. Просим освободить, потому что мы нашли других», — заявил Матиос.

    По словам прокурора, редакция должна заключить новый договор аренды с Нацагентством по управлению активами либо выпускать газету «хоть в подворотне». Матиос считает, что такие действия не будут преследованием журналистов.

    Напомним, ранее стало известно, что заключенный на Украине независимый журналист Дмитрий Василец дал молодым украинцам совет не верить пропаганде.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #сми #матиос
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