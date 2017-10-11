Путин примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и ВЕЭС в Сочи

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Москва, 11 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Сочи. Кроме того, он планирует провести встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Заседание Совета глав государств СНГ станет центральным событием российского председательства в СНГ в 2017 году – в 2018 году Россию на посту председателя сменит Азербайджан. В рамках Совета глав Содружества обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы членов СНГ.

Во время заседания ВЕЭС будут подведены промежуточные итоги совместной работы его участников – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Кроме того, Путин проведет встречу с Мирзиевым, в ходе которой будут обсуждаться вопросы российско-узбекского взаимодействия в рамках СНГ.